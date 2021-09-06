Kestel Belediyesi, muhalif yazılar yazan gazetecinin eşine; izinsiz "tuvalete gittiği" için uyarı cezası verdi

Bursa'nın Kestel İlçe Belediyesi, muhalif yazılar yazan gazetecinin eşi olan ilçedeki tek Zabıta Komiseri Özden Alemdaroğlu Kestane’nin önce görev yerini değiştirdi. Ancak daha sonra bu karardan vazgeçen belediye bu kez de Kestane’ye tuvalete gittiği için “görev yerini terk ettiği” gerekçesiyle uyarma cezası verdi.

Bursa’da AKP’nin yönetimde olduğu Kestel Belediyesi’nde çalışan Zabıta Komiseri Özden Alemdaroğlu Kestane, geçen yıl doğum yaptı ve doğum iznine çıktı. Kestane anlatımına göre izinden geldiğinde ilçe merkezinden uzak ve ulaşımın zor olduğu Barakfakih Belediye garajına gönderildi. Bu görevlendirmeye itiraz eden Kestane’nin, yeni doğum yaptığını ve çocuğunu günlük emzirmesi gerektiğini bildirmesi üzerine belediye Kestane’yi eski görev yerine iade etti.

Ancak bu sefer de belediye Kestane’ye “görev yerini terk ettiği” gerekçesiyle uyarma cezası verdi. Kestane bu cezaya karşı iptal istemiyle Bursa İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Kestane’nin avukatı Can Lafçı, yaptığı açıklamada, “Gazeteci Ramazan Kestane bir gazeteci ve Kestel’de bir yerel gazete çıkarıyor. Sayın Belediye Başkanı Önder Tanır ve Belediye Başkanının uygulamaları hakkında muhalif yazılar ve haberler çıkarıyor. Buna kızan Belediye Başkanı da gazeteci olan Ramazan Kestane’nin eşi Özden Kestane belediyede zabıta memuru olduğu için onun üzerinde mobbing uyguluyor. Önce kendisini şehirden çok uzakta bir garajda görevlendiriliyor. Zabıta memurunun garajda işi yok. Yapılan uygulamanın hukuksuz olduğunu düşündüklerinden, Özden hanımın da iki çocuğu var. Bakması zor olduğundan görevlendirmeyi geri alıyorlar” diye konuştu.

Lafçı, bu sefer de müvekkili Özden Kestane’nin tuvalete gittiği sırada “görev yerini izinsiz terk ettiği” gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini kaydederek, “Halbuki kendisinin görev yerini terk ettiği söylenilen yerde hiç görevlendirilmemiş. Başka bir yerde görevli olmasına rağmen bu şekilde müvekkilim hakkında disiplin cezasına hükmetmişler. Siyasi nedenlerle kendisine muhalif haber yapan gazetecinin eşine belediyede çalıştı diye mobbing uygulamak ve disiplin cezası vermenin ne derece etik olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” dedi.

Lafçı müvekkilinin tuvalete gittiği için bu ceza verildiğini ancak Kestane’ye “siyasi nedenlerle baskı uygulandığını” öne sürerek, “Belediye kendi kendine tutanak tutuyor, kendi kendine ceza veriyor” dedi. (ANKA)