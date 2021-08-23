KESK: Kamu emekçilerini cuma günü hizmet üretmeme eylemine davet ediyoruz

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıkladığı maaş zammı oranlarına tepki gösterdi. KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, “KESK olarak, 20 milyonluk devasa bir kitleye sefalet, yoksulluk, güvencesizlik dayatan bu mutabakatı kabul etmiyoruz. Tüm kamu emekçilerini, 27 Ağustos 2021 Cuma günü bir günlük hizmet üretmeme eylemine katılmaya çağırıyoruz” dedi.

KESK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bugün açıkladığı 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren maaş zammı oranlarına genel merkezde düzenlediği basın toplantısında tepki gösterdi.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, 27 Ağustos 2021 Cuma günü iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Zam oranlarının altına imza atan Memur-Sen'e de tepki göstererek Bozgeyik, şunları söyledi:

“3600 ek gösterge yine suya yazılmıştır"

"Mutabakatın sunumunda, üç yıl önce bizzat Cumhurbaşkanı tarafından verilen 3600 ek gösterge sözü hakkında, 'Toplu sözleşme dönemi içinde yapacağımız çalışmaları, Meclis’e yasa haline getirilmek üzere göndereceğiz' denilmiştir. Yıllardır kadro bekleyen, bugün sayıları beş yüz bini aşan sözleşmeli personel konusu ise '3+1 sistemi üzerinde çalışacağız' gibi net olmayan, köşeli vaatlerle geçiştirilmiştir. Kısacası 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personel konularında yine suya yazılmıştır. Milyonların beklentisi, önümüzdeki dönemin seçimlerinin yatırımı olarak çıkmaz ayın son çarşambasına ertelenmiştir.

Yıllardır yaşanan kayıplar, biriken sorunlar, bu yıl konfederasyonların tekliflerine daha fazla yansımıştır. Bu yıl konfederasyonların maaş artış talepleri başta olmak üzere pek çok talebi ilk defa bu kadar birbirine yakınlaşmıştır. Ancak bugün altına imza atılan mutabakat, taleplerde ortaklaşmadan daha önemli olanın, bu talepler için mücadelede ortaklaşmak olduğunu açık bir şekilde ortaya koymuştur.

"Uyarılarımız 'yetkili' konfederasyon tarafından yok sayılmıştır"

KESK olarak yaptığımız çağrılar, kamu emekçilerini ve emekliklerini daha da mağdur edecek yeni bir 'satış' sözleşmesine onay verilmemesi yönündeki uyarılarımız, ‘yetkili’ konfederasyon tarafından yok sayılmıştır. Biz her şeye rağmen sendika-konfederasyon olmanın gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. Hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmekle görevli olduğumuz 5,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisinin sesi olmayı sürdüreceğiz.

Bu görev ve sorumluluğun bir adımı olarak tüm kamu emekçilerini, kendilerine dayatılan sefalet-yoksulluk ve güvencesizlik mutabakatına karşı tepkilerini göstermek üzere üretimden gelen gücümüzü kullanmaya, 27 Ağustos 2021 Cuma günü bir günlük hizmet üretmeme eylemine katılmaya çağırıyoruz. Bizleri yıllardır siyasi iktidarın ve yine bu iktidarın Hakem Kurulu’nun iki dudağı arasından çıkacak kararlara mahkûm eden mevcut sisteme karşı, grev hakkı ile tamamlanmış gerçek toplu sözleşme sistemi için mücadelemizi sürdüreceğiz.”