KESK Haber-Sen: Tarihi İstanbul Radyosu deprem güçlendirme gerekçesiyle boşaltılıyor; sorularımıza cevap alamadık, endişeliyiz

21 Aralık 2020 15:29
KESK Haber-Sen, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle eş zamanlı şekilde boşaltılan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun Ulus Yerleşkesi ve Harbiye’deki İstanbul Radyosu tarihi binası için "Son sürecin başından itibaren TRT Genel Müdürlüğü’nden taşınma ile ilgili bilgi talep ettik ama hiçbir soruya cevap alamadık" dedi.
Kesk Haber-Sen İstanbul Şubeleri 23 Aralık Çarşamba saat 12.30'da TRT Harbiye radyoevi önünde, konuyla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştireceğini duyurdu.
"TRT Genel Müdürlüğünün acilen çalışanlarına ve sizlere vermesi gereken cevaplar vardır" diyen KESK Haber-Sen şu soruları yöneltti;
- TRT’nin binaları hangi tarihte hangi deprem testine tabi tutulmuştur?
- Binalardaki risk nedir?
- Raporlar hangi kurumdan alınmıştır?
- Güçlendirme ve tadilat süreci nasıl yürütülecek, ne zaman tamamlanacaktır?
- Tadilat süresince taşınılacak Ayazağa’daki Digitürk’e ait bina hangi koşullarla
kiralanmıştır?
- Bu binanın depreme dayanıklılık raporu var mıdır? Dere yatağındaki bu yapı sel riskine
karşı test edilmiş midir?
- Pandemi koşullarına uygun mudur?
- Niçin Tadilat süreci iki binada aynı anda başlamıştır?
- Cevaplanması gereken en önemli soru güçlendirme sonrası geri dönülecek midir?
KESK Haber-Sen tarafından yayınlanan açıklama metninin tamamı şöyle;
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Radyoevimizi vermedik, şimdi de vermeyeceğiz!
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun Ulus Yerleşkesi ve Harbiye’deki İstanbul Radyosu
İstanbul Televizyonu 1971, Radyoevi binası ise 1945 yılında kamu yayıncılığı yapmak üzere
Bu binalarda yapılacak güçlendirme büyük bir özen ve planlama ile yapılmalı; süreç şeffaf bir
KESK Haber – Sen bu son sürecin başından itibaren TRT Genel Müdürlüğü’nden taşınma
Binalarımızı vermedik, vermeyeceğiz…
Biz TRT Haber-Sen emekçileri binalarımızı daha önce vermedik şimdi de vermeyeceğiz.
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