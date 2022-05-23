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Kerkük’te IŞİD saldırısı: 5 ölü

23 Mayıs 2022 23:25

Irak’ın Kerkük kentinde IŞİD tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü polis toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, militanların Taze ilçesine bağlı Sami el-Asi köylerinde buğday tarlalarını ateşe verdiğini ve yangını söndürmek için bölgeye gelen güvenlik güçleri ve köylülere ateş açtığını ifade etti.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, militanları yakalamak için çalışma başlatıldı. IŞİD militanlarının ateşe verdiği tarım alanlarına ise itfaiye ekipleri müdahale etti. (İHA)

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