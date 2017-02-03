Kerimcan Durmaz: Fatih Ürek benim akıl hocam

Uludağ'da gerçekleşen ve yüzlerce gencin yoğun ilgi gösterdiği Winter Fest dün gece Kerimcan Durmaz konseri ile başladı. Festival'de bu gece Demet Akalın, yarın gece de Fatih Ürek sahneye çıkacak. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Kerimcan Durmaz’da renkli kişiliği ve espirileri ile kameralar karşısına geçti. Fatih Ürek’e çok değer verdiğini belirten Durmaz, ‘’Çok samimi bir arkadaşlığımız var. O benim akıl hocam, hem abim, hem arkadaşım, hem kankim hem de babam. Fatih Ürek’i çok severim “ dedi. Durmaz, ayağını burktuğu için kayak yapmayacağını belirtti. İkili daha sonra Fatih Ürek’in ‘’Hadi Hadi’’ şarkısını birlikte söyledi.