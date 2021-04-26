Kerim Rota: Her sene de 20-30 milyar dolar satarak 2023’e kadar idare ederiz dediler, pandemi işlerini bozdu

Eski bankacı, Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, 128 milyar dolar tartışmalarına ilişkin yaptığı yorumda iktidarın 2019’da 30 milyar dolar satarak faizi ve kuru baskıladığını ve bu şekilde 2023'e kadar gitmeyi planladığını ancak pandeminin bu planları bozduğunu söyledi.

Karar TV Youtube kanalında katıldığı programda, Merkez Bankası'nın rezervlerinden çıkan 128 doların nereye gittiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Rota, “Baştan kötü niyetliydiler. 2019’da 30 milyar dolar satarak aslında idare ettiler; faizi belli seviyeye düşürdüler. Ve şunu keşfettiler; 'biz faizi ve kuru baskılarız, her sene de 20-30 milyar dolar satarak bu işi 2023’e kadar idare ederiz' dediler. İşlerini pandemi bozdu" dedi.

Rota, iktidarın pandemi döneminde yaşanan krizler nedeniyle 3 yılda satmayı planladığı rezervi 1 yılda sattığını dile getirdi.