Kereste yüklü görünümü verilen kamyondan 113 kaçak göçmen çıktı

Ağrı'da, kereste yüklü görünümü verilen bir kamyonun kasasında 113 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yol kontrol uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu. Ekipler, kereste yüklü görünümlü özel yapım kamyonun kasasında yaptıkları aramada kaçak göçmenlerin olduğunu fark etti.

Yakalanan çoğu Afganistan uyruklu 113 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.