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Spor

Kerem Demirbay: Ben Türküm abi...

20 Ekim 2017 18:54

Hoffenheim-Medipol Başakşehir maçını tribünde takip eden Türk taraftarlar, Alman ekibinin Türk asıllı oyuncusu Kerem Demirbay'a tepki gösterdi. Milli takım tercihinde, Türk Milli Takımı'nı seçmesi beklenirken, Almanya'yı seçen Kerem'in ayağına her top geldiğinde, Türk taraftarlar ıslıklarıyla 24 yaşındaki oyuncuyu protesto etti. Maç sonrası tepkilerle ilgili konuşan Kerem Demirbay, “Almanya Milli Takımı’nı seçtim ama ben Türküm. Ben Türküm abi. Kalbim Türk, ben Türküm. Yazılan söylenen doğru değil. Zamanı geldiğinde bir açıklama yapacağım. Fatih hocanın kararıma saygı duymasının beklerdim" diye konuştu.

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