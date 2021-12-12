Kerem Bürsin 'HeForShe' hareketinin Türkiye sözcüsü oldu; "Erkekler olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda kadınlarla kol kola yürümeliyiz"

Oyuncu Kerem Bürsin HeForShe hareketinin Türkiye sözcüsü oldu.

Oyuncu Kerem Bürsin, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin (BM Kadın Birimi) başta erkekler ve oğlan çocukları olmak üzere herkesi toplumsal cinsiyet eşitliği için değişimin savunucusu olmaya çağırdığı ‘HeForShe hareketinin Türkiye sözcüsü oldu.

Kerem Bürsin geçen ay sosyal medyada yaptığı açıklamada "Artık cinsiyetçi şakalara gülmüyorum ve tepki gösteriyorum" sözleriyle 'HeForShe hareketine destek vermişti.

10 Aralık Cuma günü gerçekleşen organizasyonda basınla ve gençlerle bir araya gelen Kerem Bürsin düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

“Erkekler olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda kadınlarla kol kola yürümeliyiz. “Sen erkeksin ağlama”, “Sen kadınsın çalışma” gibi cinsiyetçi rollerden kurtulmalı, eşit ve adil bir gelecek için birlik olmalıyız. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizliğin önlenmesi için biz erkeklerin yapması gereken erkeklik rollerini ve ayrıcalıklarımızı sorgulamak ve dönüştürmek. Bunu başaramadığımız sürece eşit ve adil bir toplumdan söz edemeyiz. COVID-19 salgınının eşitsizlikleri derinleştirdiği bu dönemde böyle önemli bir unvana sahip olmak bana hem büyük bir gurur veriyor hem de önemli bir sorumluluk getiriyor.”

BM Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanova ise HeForShe Sözcüsü olan Kerem Bürsin’le başlatılan iş birliğinin önemini şu sözlerle vurguladı:

“Erkeklerin toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımı toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında hayati bir role sahip. Kerem Bürsin'in güçlü sesi ve etkisi, çıktığımız yolda daha eşit ve adil bir dünyaya bir adım daha yaklaşmamıza yardımcı olacaktır. BM Kadın Birimi olarak tüm ortaklarımız ve destekçilerimizle birlikte toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ve buna dayalı kalıp yargıları ortadan kaldırmaya devam ediyoruz. Şimdi de bizimle bu yolda yürüyen güçlü bir etkiye sahip HeForShe Sözcüsü Kerem Bürsin var. Kerem’in birçok erkeğe ve oğlan çocuğuna toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için harekete geçmeleri konusunda ilham olacağını ve onları cesaretlendireceğini umuyoruz.”

HeForShe hareketinin küresel lansmanı 2014 yılında BM Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Emma Watson tarafından yapıldı. Sanat ve spor dünyasından ünlü isimlerin yanı sıra dünyanın her yerinden devlet başkanları ve yüzlerce özel sektör lideri HeForShe’ye destek verdi.

HeForShe Sözcüsü ilan edilen Kerem Bürsin BM Kadın Biriminin HeForShe Hareketiyle birlikte başta erkekler olmak üzere herkesin toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargılar hakkında farkındalığını artırmayı hedefliyor. Üniversite buluşmaları, dijital sohbetler gibi bir dizi aktivite planlayan Kerem Bürsin, özellikle genç erkeklerle toplumsal cinsiyet eşitliği konuşmak ve onlarla birlikte eşit bir toplum için çalışmak istediğini söyledi.

HeForShe Türkiye

HeForShe hareketinin Türkiye lansmanı 2015 yılında HeForShe Kurumsal Etki Şampiyonu Koç Topluluğu ile birlikte yapıldı. HeForShe hareketi, erkekler ve oğlan çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitliğine katılımını sağlamak amacıyla özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve spor kurumları ile birlikte çeşitli farkındalık, savunuculuk ve kapasite geliştirme çalışmaları yapıyor. Tüpraş’ın desteği ile Fenerbahçe Spor Kulübü, HeForShe hareketine 2018 yılından beri destek veriyor. HeForShe hareketi, toplumun her alanında toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının yıkılması ve rollerin dönüştürülmesi amacıyla kampanyalar düzenliyor.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (BM Kadın Birimi), Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesinin hayatın her alanında ilerletilmesi için hükümet, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, medya, BM ve uluslararası ortaklarla yakın iş birliği içinde çalışıyor. BM Kadın Birimi, dört hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor: Kadınların liderliğinin ve karar alma süreçlerine katılımının güçlenmesi; toplumsal cinsiyete duyarlı planlama, bütçeleme ve hizmetlerin geliştirilmesi; kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddetin sonlandırılması ve mülteci kadınların hak ve fırsatlara erişimlerinin artırılması. Bu hedeflere ulaşmak üzere BM Kadın Birimi, 2020 yılından beri COVID-19 salgını başta olmak üzere kadınların ve kız çocuklarının birçok alanda artan ve değişen ihtiyaçlarını gözeten çok çeşitli projeler ve programlar hayata geçiriyor.