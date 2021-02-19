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Kerem Bürsin, 56 kez "Falan filan" deyince sosyal medyada gündem oldu

19 Şubat 2021 09:17

Sen Çal Kapımı dizisinin Serkan'ı Kerem Bürsin, verdiği bir röportajda tam 56 kez "Falan filan" dedi. Röportajdaki görüntüleri ortaya çıkan Bürsin, sosyal medyanın gündem oldu.

Son zamanlarda Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel ile yakınlaştıkları konuşulan Kerem Bürsin, sosyal medyanın diline fena düştü.

Gündem oldu

Ekranların sevilen ismi Kerem Bürsin, verdiği yarım saatlik bir röportajda kullandığı ikileme ile gündem oldu. Yarım saat içinde tam 56 kere "Falan filan" diyen ünlü oyuncu, videonun paylaşılması sonucu sosyal medyada alay konusu oldu.

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