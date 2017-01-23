Keops Piramidi’ne tırmandığı için gözaltına alındı; çektiği fotoğrafları gözyaşlarıyla sildi!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Fatih Kömürcü, Mısır’daki Keops Piramidi’ne tırmandığı için gözaltına alındı. Türkiye vatandaşı Kömürcü, fotoğraf ve videoları silmesi koşuluyla 24 saat sonra serbest bırakıldı. Arkeoloji bölümü öğrencisi Fatih Kömürcü, daha önce de Alman ve Rus turistlerin tırmandığı piramitlerin ihtişamını görünce kendisini tutamadığını ve bir anda kendini Keops’un zirvesinde bulduğunu söyledi. Aşağı indikten sonra karakola götürüldüğünü anlatan genç maceraperest, “Fotoğrafları ve görüntüleri silmek şartıyla beni serbest bırakacaklarını söylediler ama kabul etmedim. Bu nedenle gözaltına aldılar. Bir gece nezarette kaldıktan sonra daha fazla dayanamayacağımı anladım ve zirvede çektiğim bütün görselleri silmeyi kabul ettim. Savcılıkta, çektiğim fotoğraflar ve videolar silinirken gözyaşlarımı tutamadım ağladım. İnternetten indirdiğim bir program sayesinde bazı fotoğrafları kurtarmayı başardım, ancak videoları henüz kurtaramadım” diye konuştu.