T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kenya’da toprak kayması ve sel: 4 ölü, 28 kayıp

20 Nisan 2020 12:49

Kenya’da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarına 4 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 28 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti, en az 28 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Hükümet Sözcüsü Cyrus Oguna, Kenya’nın Batı Pokot County bölgesinde cumartesi günü başlayan ve büyük hasara neden olan sel ve toprak kayması sonucu çok sayıda evin zarar gördüğünü en az 28 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Ortaya çıkan görüntülerde bölge halkının sel sularına kapılanları kurtarabilmek için canlarını tehlikeye attığı görülüyor.

Toprak kayması sonucu en az 4 bin kişinin yersiz yurtsuz kaldığı açıklandı. Bölgede süren kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının güçleştiği aktarılırken çalışmaları koordine etmek için iki komuta merkezinin kurulduğu bildirildi.(İHA)

ETİKETLER

kenyaseltoprak kaymasıHükümet Sözcüsü Cyrus Oguna

Diğer Videolar

Caminin musluklarını saniyeler içinde çaldı

Karantina süresi uzatılan mahalle kararı protesto etti, bölgeye çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi

Etraf bir anda aydınlandı; yıldırımın düşme anı kameraya yansıdı

ABD'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak; devlet şiddeti nereye kadar?

"AKP seçmeni ittifaktan MHP kadar memnun değil; İyi Partili seçmenler MHP ile ittifak istemiyor, HDP'li seçmen 'tek başına girelim' diyor"

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 3 Haziran 2020

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

ABD'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak; devlet şiddeti nereye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: Erdoğan'ın dar bir kadro ile çalışması parti içinde...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayın kazası | Muhabir:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi tahliye eden hâkimin ilginç para trafiği; 16...

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı...

Bilim insanları dünyada havanın en temiz olduğu yeri buldu ...

Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

ABD'de ne oldu, ne oluyor, ne olacak; devlet şiddeti nereye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: Erdoğan'ın dar bir kadro ile çalışması parti içinde...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te canlı yayın kazası | Muhabir:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24