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Aynı evde yaşamak istemeyen kardeşini pompalı tüfekle vurdu

Olayın ardından teslim olan zanlı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı

06 Eylül 2021 09:50

Adana’da bir kişinin, birlikte kaldıkları evden çıkarmak isteyen kardeşini bakkal dükkanında pompalı tüfekle vurması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir içesine bağlı Haydaroğlu Mahallesinde 23 Ağustos günü meydana geldi. İddiaya göre, bakkal işleten Mehmet Salih T. ile Abdülaziz T. aynı evde kalmaya başladı. Bir süre sonra Mehmet Salih T. kardeşi Abdülaziz T.’nin kötü alışkanlıkları olduğu gerekçesiyle aynı evde kalmak istemeyip ona evi terk etmesini söyleyerek bakkala gitti.  Abdülaziz T. pompalı tüfekle bakkala gelerek kardeşini vurup olay yerinden ayrıldı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Taksiye binen zanlı Köprübaşı Polis Merkezine giderek teslim oldu. Yaralı Mehmet Salih T. ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Salih Turgut yapılan müdahalelerinin ardından bir hafta sonra taburcu oldu.

Teslim olan zanlı ise ifadesinde kardeşinin kendisini evden kovduğu için vurduğunu öne sürdü. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (İHA)

AdanaAbdülaziz T.AdanaYüreğir

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