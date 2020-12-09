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Kendisini eve götürmeyen taksicinin aracını çaldı

09 Aralık 2020 14:21

Adana’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala bir taksiciden eve götürmesini isteyen bir kişi olumsuz yanıt alınca aracı kaçırdı.

İhbar üzerine polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı. Taksi, terk edilmiş olarak bulunurken, iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle güvenlik kameralarının görüntülerine ulaşamayan polis ekipleri, sabah yeniden taksi durağına geldi. Polisler yakındaki markete girerek güvenlik kamerasını incelemeye başladı. Görüntülerde şüpheliyi belirleyen polisler, marketten çıktıkları sırada Ünal U. ile karşılaşıp gözaltına aldı.

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Adanasokağa çıkma kısıtlamasıgötürmeyen taksicinin aracını çaldı

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