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Kendisini dolandırdığını iddia ettiği kadını öldürdü

13 Mayıs 2018 13:41

Bursa'da bir kişi kendisini dolandırdığı iddiasıyla tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü. Bursa'nın merkez Osmangazi'de Doğan S (63), kendisini 50 bin lira dolandırdığını öne sürdüğü Hülya B. (28) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan S, üzerindeki bıçağı çıkartarak Hülya B'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgayı gören Hülya B'nin arkadaşları da Doğan S'yi sopayla darbetti. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Hülya B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Doğan S. ise Muradiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan, Hülya B'nin "fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak, mühür bozmak" suçlarından dolayı kaydının bulunduğu öğrenildi.

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