Kendisine tepki gösteren kişiye cinsel organını gösteren taksici serbest bırakıldı

Kornaya sinirlenen 34 TDZ 40 plakalı taksicinin sürücüsü Celal Y., “kralınız gelsin, siz kimsiniz, köpek herifler, p..ler, baba parası yiyen züppeler” gibi küfür ve hakaretler etmeye başlamıştı. Meslektaşlarının araya girmesine rağmen söylemlerine devam eden Celal Y., görüntülendiğini fark edince “bunu da al” diyerek cinsel organı çıkartıp göstermişti. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Emniyette de suç kaydı bulunan taksici serbest

Olayın ardından arkadaşlarıyla beraber Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine giden Erdem E., taksici hakkında ayrı ayrı şikayetçi olmuştu. Şikayetin ardından işletmecinin teslim ettiği görüntüyü incelemeye alan polis, taksinin plakasından sürücüsü Celal Y.’yi tespit etti. Gözaltına alınan taksiciye emniyette ifadesi alınarak “hakaret ve “hayasızca hareketler” suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanmasının ardından emniyette 3 adet “kasten yaralama” ve 1 adet de “hakaret” suçundan kaydı bulunan Celal Y., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Belgesi iptal edilip, taksisi men edildi

Öte yandan Celal Y.’nin toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edilerek, çeşitli suçlardan idari para cezası kesildi. Kullandığı taksinin ise trafikten men edildiği öğrenildi.