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Kendisine çarpan sürücüye ateş etti!

Kavga ettiği sürücüye ateş eden şahıs yakalandı

20 Kasım 2020 11:17

Kağıthane’de motosikletli bir maganda geri manevra yaptığı esnada kendisine çarpan kapalı kasa minibüs sürücüsüyle birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası hızını alamayan şahıs, minibüsün arkasından defalarca ateş açtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Kağıthane polisi tarafından yakalanan kişinin emniyette 24 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 16.40 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depodan mal aldıktan sonra yola çıkmak üzere minibüsle geri manevra yapan Faruk Sadi, o esnada minibüsün arkasından geçmeye çalışan motosikletin sürücüsü Fatih D.’ye çarptı.

Çarpma sonucu motosikletten düşerek yere savrulan Fatih D., ayağa kalkarak Sadi’nin üzerine yürüdü. Tartışmanın bir anda büyümesi sonucu D., Sadi’ye yumruk ve tekmelerle vurmaya başladı. Sadi’nin de karşılık vermesi üzerine devam eden kavga sonucunda vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ancak Sadi minibüse binip olay yerinden ayrılacağı esnada Fatih D., aracın arkasından tabancayla birkaç el ateş açtı.

Olayın ardından, yaşananları evinin balkonundan gören o esnada izinli olan bir polis memuru aşağıya inerek Fatih D.’yi yakaladı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilen Fatih D. ve Faruk Sadi Sanayi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Aracı kontrol eden polis, 2 adet kurşunun isabet ettiğini tespit etti. Tabanca ise olay yerinde bir aracın tekerleğinin üstünde ele geçirildi.

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