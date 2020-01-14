Kendisinden ayrılmak isteyen kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Manisa'da, Zeki C., binanın dışından tırmanıp, balkondan girdiği evde, kendisinden ayrılmak isteyen Deniz Gezginci'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay yerinden yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gezginci, hastanede yaşamını yitirirken, kadının durumunu sormak için hastaneye gelen ve aşırı alkollü olduğu belirtilen Zeki C., polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, saat 00.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Gezginci, iddiaya birlikte olduğu Zeki C. ile ilişkisini bitirmek istedi. Durumu kabullenemediği öne sürülen Zeki C., gece kadının yaşadığı 1'inci kattaki eve, dış cepheden tırmanıp balkondan girdi. Gezginci'yi 15 kez bıçaklayan Zeki C., olay yerinden kaçtı.



Gürültüleri duyan Gezginci'nin biri 9 diğeri 16 yaşında olan 2 kız çocuğunun, korkudan odasında saklandığı öğrenildi. Bağrışma sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Gezginci, sağlık ekiplerince ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri evde bulunan çocukları önce güvenli bir yere götürdü ardında da Gezginci'nin yakınlarına teslim etti. Ekipler, evde inceleme yaptı.



Hastanede tedaviye alınan Gezginci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu sırada hastaneye gelen ve aşırı alkollü olduğu belirtilen Zeki C., şüpheli hareketler sergilemesi üzerine hastane polisince gözaltına alındı. Zeki C.'nin alınan ilk ifadesinde, cinayeti kabul ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Zeki C., emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.