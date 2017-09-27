Kendini yılana ısırttırdı, canlı yayında intihar etti

Evliliğini sonlandıran Rus yılan uzmanı Arslan Valeev (31), ölümcül zehre sahip evcil Kara Mamba türü yılanına kendini ısırttırararak intihar etti. Valeev, ölüme gittiği anları ise YouTube üzerindeki canlı yayında paylaştı. Evinde beslediği Kara Mamba cinsi yılanına elini bilerek ısırttıran Valeev, zehrin etkisi altında bir süre canlı yayını sürdürdü. Ölüm anının yer almadığı videoda Valeev, boşandığı eşine mesajlar iletti. Bir süre hayvanat bahçesinde görev yapan genç adam, kendisini aldattığı gerekçesiyle eşine şiddet uygulaması üzerine eşinden ayrılmıştı.