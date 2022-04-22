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Kendini son anda dışarı attı, evinin yanışını görüntüledi

"15 saniyede kendimi dışarı zor attım"

22 Nisan 2022 13:49

Artvin´in Yusufeli ilçesinde Mustafa Demirci'nin yalnız yaşadığı evi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında kendisini dışarı atan Demirci, cep telefonu kamerasıyla evinin yanışını görüntüledi.

Yusufeli'ne bağlı Serindere Mahallesi´nde Mustafa Demirci´nin yalnız yaşadığı tek katlı evde gece saatlerinde soba borusunun bağlantı yerinden çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede alevler evi sararken, son anda kendisini dışarı atan Mustafa Demirci itfaiyeye haber verdi. Yangın, gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafa Demirci, evinin kullanılamaz hale geldiği yangını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, evden alevler çıktığı, Demirci´nin de `ev yanıyor´ dediği duyuluyor.

Alevler arasında kaldığını, son anda evi terk ettiğini ifade eden Demirci, "Sobayı yaktım, kanepede uzanmıştım, uyudum. Gece bir baktım ev yanıyor. 15 saniyede kendimi dışarı zor attım. Hızla alevler evi sardı, her şeyim yandı. Giyecek bir şeyim kalmadı" dedi.

Kaynak: DHA

artvinevyangın

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