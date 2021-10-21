T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kendini gasp edenlerin arabasına böyle atladı

Gasp edilen adamın mücadelesi, otomobilden atılması ile sonuçsuz kaldı

21 Ekim 2021 16:24

İstanbul Maltepe'de işçilerin maaşı ve iş yeri giderleri çektikten sonra işyerine girmek üzere olan bir dürümcü, 3 kişi tarafından gasp edildi. Dürümcünün elinde bulunan çantadaki 150 bin liranın çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gasp edilen kişi şüphelilerin kaçtığı sırada açık bıraktığı aracın kapısından içeri atladı. 

Olay Maltepe'de 20 gün önce yaşandı. Ayın başı olması nedeniyle hem işçilerin maaşı hem de işyerinin ödemeleri için bankadan 150 bin lira çeken dürümcü Ahmet Tortup, iş yerinin önünde geldiğinde bankadan itibaren takip edildiği 3 kişi tarafından gasp edildi. İş yerinin hemen yanındaki otoparka giriş yapan gaspçılar, aynı otoparka park ettikten sonra işyerine yürüyen Ahmet Tortup'un elindeki para dolu çantayı gasp etti. Ellerinde kesici alet olduğu öğrenilen 3 şüpheli, çantayı çaldıktan sonra hemen otomobile yönelirken, bu sırada gasp edilen Ahmet Tortup ise, parayı kurtarmak için şüphelilerin kaçtığı aracın açık kapısından içeri atladı. Ahmet Tortup'un bu mücadelesi otomobilden atılması ile sonuçsuz kaldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Dürümcüde görev yapan Mehmet Caneri, "Arkadaşımız bankadan parayı çektikten sonra takip ediyorlar. Onlar da arkadaşımızın park ettiği otoparka giriyorlar. Çantada 150 bin lira vardı. Dükkânın önünde gasp ediyorlar. Parayı aldıkları gibi otomobille kaçıyorlar" dedi.

Mehmet Caneri, paranın işçilerin parası olduğunu belirterek olaya karışanların bulunmasını istedi.

Kaynak: DHA

gasparaba

Diğer Videolar

Bir anda su yüzeyinde beliren devasa caretta caretta kıyıya çıkarıldı

AKP'de bir 'pudra şekeri' skandalı daha: AKP ilçe başkanı Kılıç olduğu iddia edilen kişinin görüntüleri yayınlandı

HDP’li kadın milletvekillerinden Garibe Gezer açıklaması: İntihar olduğu konusunda ikna değiliz

Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü günden yeni görüntüler: Polisin attığı gaz fişeğiyle bir kişi ayağından vuruluyor, kafasından vurulan bir kadın ambulansa taşınıyor

Şiddetli fırtına, teknoloji devi Amazon'un deposunu yıktı

Kars’taki Halk Emek büfelerinde yaklaşık 10 bin ekmek yarım saat içinde tükendi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24