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Kendini Amerikalı subay ve konsolosluk görevlisi olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcı suç üstü yakalandı

Vatandaşı, Türkiye'ye valiz içerisinde para sokacağını söyleyerek dolandırdı

23 Ekim 2020 10:50

İstanbul Tuzla'da bir kişi sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendini Amerikalı Subay olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldı. Aynı kişi, vatandaşı bir de konsolosluk görevlisi kılığında dolandırmak isteyince polis şüpheliyi suç üstünde yakaladı.

Tuzla'da yaşayan M.B. sosyal medya platformu Facebook üzerinden kendini Amerikalı Subay olarak tanıtan Sophie isminde biriyle tanıştı. Bu kişi, Türkiye'ye valiz içerisinde para sokacağını söyleyerek M.B.'den kendisine vereceği hesap numarasına para yatırmasını istedi. M.B. de bu teklifi kabul ederek hesap numarasına 58 bin TL yatırdı.

Aynı kişi M.B. ile irtibatı koparmadan kendini bu kez Amerika Konsolosluğu görevlisi olarak tanıttı. Bu kişi M.B.'den 70 bin TL daha istedi. M.B. dolandırıldığını anlayınca durumu polise bildirdi. 

M.B. ve kendini Amerika Konsolosluğu görevlisi olarak tanıtan şahıs Tuzla'da bir inşaat alanında buluştu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler de inşaat çalışanı kılığına girerek alanda hazır bulundu. Şüpheli, M.B.'nin elindeki içi para dolu çantayı alıp oradan ayrılmak istedi ancak inşaat çalışanı kılığına girmiş polis bir anda karşısına çıkarak onu suçüstünde yakaladı. Şüpheli sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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Amerikalı SubayAmerika Konsolosluğu görevlisiNijeryalı dolandırıcıSophieistanbultuzla

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