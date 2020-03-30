T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kendilerini karantinaya aldılar, köyün girişini kepenkle kapattılar

30 Mart 2020 12:43

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Aşıklar Köyü'nde köy sakinleri yeni tip Koronavirüs'e karşı kendi karantinalarını uyguluyor.

İlçeye bağlı Aşıklar Köyü’nde köy sakinleri köyün girişine otomatik kepenkli kapı yaparak, giriş çıkışlarda sınırlamaya gitti. Köy halkı, köye giren ve çıkan vatandaşları takip ederek, virüs belirtisiyle ilgili kontroller gerçekleştiriyor. 3 metre genişlikte ve 4 metre yükseklikte yapmış oldukları otomatik sistem kepenkli kapı sayesinde bölgeye izinsiz ve kontrolsüz giriş-çıkış yapılamıyor.

Köy sakini olmayan vatandaşları köye kontrollü bir şekilde aldıklarını ve tedbirli bir şekilde işlerini yapmalarını sağladıklarını ifade eden Zeynel Eskici, köydeki yaşlı vatandaşlara da sosyal mesafe kuralını koruyarak yardımcı olduklarını belirtti.

Eskici yaptığı açıklamada “Kardeşimle İstanbul'da otomatik kepenk işiyle uğraşıyoruz. Gündemimizdeki hastalık çıkınca 20 gün önce memleketimize dönmek istedik. Rize'de olmak bizim için daha iyi olur düşündük. Geldiğimizde annemize ve babamıza bile sarılamadık. Uzaktan selam vermek zorunda kaldık. Köydeki evimizde kalıyoruz. İstanbul'dan çıkma kepenkler getirmiştik. Aklımıza böyle bir proje geldi. Köye yabancıları almıyoruz. Köydeki yaşlıları kontrol ederek onlara yemek yapıyoruz. Sosyal mesafemizi koruyarak, kendilerine yardımcı oluyoruz. Umarım bu hastalıktan biran önce kurtuluruz" dedi.

"Bu iş için kullanacağımızı düşünmemiştik"

Diğer bir köy sakini Rıza Eskici ise şu ifadeleri kullandı: “İstanbul'dan gelirken 'Memlekette lazım olur' diye peşimize otomatik kepenk kapı getirdik. Günü geldi ancak kötü bir güne denk geldi. Yapmış olduğumuz kapıyı kapatınca kafamız rahat oluyor. İşçiliği tamamen bize aittir. Gelen misafirleri güzel bir şekilde karşılıyoruz. Mahallemizin üstünde bir mahalle daha var. Gelenleri tedbirli bir şekilde yürümesini istiyoruz. Köyde yaşlılarımız var onların sağlığı içinde sosyal mesafemizi koruyoruz. Yabancı insanlar kesinlikle içeriye giremez. İnşallah bu salgından kurtuluruz. Bu hastalık bitene kadar bu kapı burada duracak."

ETİKETLER

kepenkrizekoronavirüskarantinaaşıklar köyü

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mayıs 2020

Ülkesi Koronavirüs'ü yendiğini duyurdu; belediye başkanı takım elbiseyle 'bungee jumping' yaptı

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: İktidarın kötücüllüğe karşı sessizliği lümpenleşmiş kesime cesaret veriyor

Gençler sokağa çıktı: 'Yürümeyi unutmuştuk'

Ahmet Türk’ten Meral Akşener ve Devlet Bahçeli mesajı: Umut görürsem...

Koronavirüs karantinasında 'balkon nikahı'; nikah memuru vinçle yükseldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Antalya'da denizden karaya gelirken görüntülendi: 'Hâlâ ne olduğunu merak ediyoruz;...

Bülent Arınç her gün yatsı ezanından sonra dua okunmasını eleştirdi:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Robert De Niro: ABD'de kaç kişinin öldüğü Trump'ın umurunda değil,...

'Yeni bir hayata başlayacağım' diyerek Kanal D'den istifa eden Buket...

Fatih Altaylı'dan Sağlık Bakanı'na: Sizi bilime saygılı biri diye...

AKP’li Metin Külünk, Marmaray’ı İBB yönetiyor sandı, AKP’yi yerden yere...

Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan görevden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Antalya'da denizden karaya gelirken görüntülendi: 'Hâlâ ne olduğunu merak ediyoruz;...

Bülent Arınç her gün yatsı ezanından sonra dua okunmasını eleştirdi:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24