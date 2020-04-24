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Kendi motosikletini park etti, sokakta gördüğü yeni motosikleti çaldı

24 Nisan 2020 13:57

Bursa’da kimliği belirlenemeyen hırsız, kendi motosikletini park ettikten sonra yakında gördüğü yeni bir motosikleti çaldı. Çaldığı motosikleti götüren hırsız daha sonra aynı yere geri dönerek park ettiği motosikletini aldı. 

Nilüfer ilçesinde bir hırsız, Beşevler Mahallesinde saat 05.30 sıralarında Kabakçı Sokaktan motosikletle geçti. Hırsız, seyir halinde giderken park halinde duran motosikleti gördü. Olaydan bir süre sonra sokağa gelerek motosikleti park eden hırsız, gözüne kestirdiği motosikleti incelemeye başladı. İncelediği motosikleti çalıştırıp olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra yürüyerek geri dönen hırsız, eski motosikleti park ettiği yerden alarak ortadan kayboldu. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Emin D, motosikletinin çalındığını fark edip durumu 155 ekiplerine bildirdi. Emin S’nin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen emniyet ekipler hırsızı bulmak için tahkikat başlattı.

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