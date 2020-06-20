Kendi kanı ile 'Ragıp beni vurdu' yazan Canan: Beni kurtarın, yarım işini tamamlamasın

İstanbul 'da yaşayan Nurtaç Canan, (49) 23 yıllık evli olduğu kocası tarafından "çalışmak istemediği" bahanesiyle kurşunlandı.

Kendi kanı ile "Ragıp beni vurdu" yazan Nurtaç Canan yaşam mücadelesini anlattı.

"Biz beraber kafe işletiyorduk. Hastalık var, dükkanı açmayalım deyince çıldırdı. Çocuğumuz o anda evde değildi. Ona haber vermiş, 'anneni dövdüm, git bak demiş'. Çocuk eve gelip beni o halde görünce büyük şok geçirdi" diyor Canan.

Ragıp Canan, cumartesi günü öğlen saatlerinde tutuklandı. Tedavi kapsamında bacakları ateller içindeki Nurtaç Canan'ın ise tek beklentisi, kendisini öldürmeye teşebbüs eden kocasının kısa süre içerisinde hapisten çıkmaması.

"Yürümek, sağlığıma kavuşmak istiyorum"

İki bacağından yaralanan Nurtaç Canan kanıyla yere, "Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum." ifadelerini yazmıştı. Hastanede tedavisi sona erdikten sonra evine geçen Canan, "Ateller çıkınca yürüyüp yürüyemeyeceğimin henüz bir garantisi yok. Doktor birkaç gün sonra dopler çekecek" diyor.

Ne yazık ki bu Ragıp Canan'ın eşine yönelik ilk şiddet vakası değil. Daha önce de kıskançlık sebebiyle birçok fiziksel şiddette bulunan Ragıp Canan, ruhsatsız silah bulunduruyordu.

"Kafede yanımızda çalışan kızlara, müşterilerimize, benim arkadaşlarıma bile tacize bulunurdu. Ama her şeyden kıskançlık çıkarırdı. Daha önce de beni silahla vuracağına dair tehditte bulunmuştu, ama buna cesaret edeceğine inanamadım. Ayrılmak da çok riskliydi, zira evim de işim de belliydi, sokak ortasında da beni vurabilirdi" diyor Nurtaç Canan.

Bireysel silahlanma yasaklanmalı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Melek Önder, euronews Türkçe'ye verdiği demeçte, "Nurtaç Canan'ın kendi kanıyla yazması kadınların nasıl canhıraş bir mücadele verdiğini gösteriyor. Biz kadın arkadaşımızın bütün süreçte yanında olmaya devam edeceğiz; kendisine avukat desteğimiz de olacak. Dava sürecini de takip edip yanında olmaya devam edeceğiz" diyor.

Ancak, Önder, kadınların şiddet görmeden, öldürülmeden harekete geçilmesi, bireysel silahlanmaya karşı acil önlemler alınması çağrısında bulunuyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre sadece haziran ayında 19 kadın cinayeti yaşandı ve bunların 3'ü eşleri, akrabaları ve/veya partnerleri tarafından öldürüldüğü bu ay belli olanlar. Bunun haricinde 15 şüpheli ölüm daha var.

Önder, "Gerek pandemi sürecinde, gerekse normalleşme süreciyle birlikte kadınlar halen evlerinde öldürülmeye devam ediyorlar. Gördükleri şiddete karşı yetkili mercilere başvurma konusunda çekiniyorlar, çünkü kendi hayatlarına dair karar almaktan, birlikte oldukları kişiden ayrılmaktan korkuyorlar, o kritik kararı alamıyorlar. Bunda erkeklerde çok fazla oranda ateşli silah kullanımı ve bunun kadınlarda yarattığı baskı da etkili" diyor.

Koruma kararı aldırıldı

Nurtaç Canan'a koruma kararı aldırıldı. Sağlığına kavuşması sonrasında da maddi destek dahil diğer mekanizmalar devreye girecek.

Diyarbakır'da yaşayan 20 yaşındaki Merve Konukoğlu da geçtiğimiz günlerde Yüksek Öğretime Geçiş sınavı için gittiği Elazığ'da babası tarafından öldürülmüştü.

Önder, "Kadınlar artık örgütlü ve bilinçli bir mücadele yürütüyorlar. Biz çok acı olaylar yaşıyoruz ama umudumuzu hiç kaybetmiyoruz, çünkü kadınlar tek başlarına olmadıklarını biliyorlar. Hiçbir kadın asla yalnız yürümeyecek, bu mücadelede beraber tüm haklarımızı kazanacağız. Nafaka, çalışıp çalışmama, ayrılma hakkını da kullanacağız" diyor.

Kaynak: Euronews Türkçe