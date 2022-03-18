T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü'nden "beraber" geçti

18 Mart 2022 13:56

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 'beraber' geçti.

Sofuoğlu, Kawasaki tarafından "fabrikasyon yapılan dünyanın en hızlı motosikleti" HR2'ye binerken, Toprak ise Ferrari tarafından şu ana kadar yapılmış en hızlı araba SF90'ın direksiyonu başına geçti.

"24 saatten daha kısa süre içerisinde bu hazırlığı yaptık"

Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, Ferrari SF90 ile Kawasaki HR2'nin 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yarışmasının hayallerinden biri olduğunu söyledi.

Kawasaki H2R model motosikletle Osmangazi Köprüsü'nde saate 400 kilometreyle en yüksek hıza ulaştığını anımsatan Sofuoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının yapılacağının açıklandığı gün Ferrari SF90 ile Kawasaki HR2'yi yarıştırma fikrinin aklından geçtiğini dile getirdi.

Sofuoğlu, "Ferrari ile Kawasaki'yi denemek, yarıştırmak harikaydı. 24 saatten daha kısa süre içerisinde bu hazırlığı yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş çıkardık. İnşallah köprünün, yapılan bu güzel yatırımın tanıtımı için de dünya genelinde izlenecek bir video hazırladık. İnşallah herkes beğenir." diye konuştu.

Milli TakımlarTürkiye Motosiklet FederasyonuKenan SofuoğluDünya Superbike ŞampiyonOsmangazi Köprüsü1915 Çanakkale KöprüsüToprak Razgatlıoğlu

Diğer Videolar

Otomobil koyun sürüsüne daldı: 50 koyun öldü

TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Toplumsal barış için af“

Uludağ'da kayıp alarmı: Yaşlı adam kolundaki akıllı saat sayesinde bulundu

Köpeği motosikletin arkasına bağlayıp sürükledi

Dağa tırmanırken ayağını kırıp mahsur kalan turist, Skorsky ile kurtarıldı

Sulama kanalına düşen hayvanlar kurtarıldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24