Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kırmak istemediği için vekil olduğunu söyledi: Paraşütle bir dünyanın içine girdim

Motosiklet yarışçısı ve AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, milletvekili olma sürecini anlatırken aslında milletvekili olmak istemediğini, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricası üzerine milletvekilliğine aday olmayı kabul ettiğini söyledi.

Armağan Çağlayan'ın Youtube programı Gör Beni'ye konuk olan Sofuoğlu, seçim dönemine Erdoğan'ın kendisini aradığını ve milletvekilliği için aday olmasını istediğini söyledi.

"Paraşütle bir dünyanın içine girmişim ve bu dünyanın bana uygun olmadığını ikinci gün anladım" diyen Sofuoğlu, kararından vazgeçmek istediğini Erdoğan'a söyleme kararı aldığını ancak Erdoğan'ı kırmak istemediği için söyleyemediğini dile getirdi.

Sofuoğlu, kararını Berat Albayrak ile paylaştığında "Eğer onu Üzmek istiyorsan böyle bir süreçte git söyle" cevabını aldığını belirterek "Şimdi ben bunu nasıl söyleyebilirim o saatten sonra" diye konuştu.

Sofuoğlu, programın devamında bir daha aday olmayacağını belirterek "Seçimler yaklaştığında Cumhurbaşkanımıza gidip 'efendim bana müsaade edin ben bu işi beceremiyorum' diyeceğim" dedi.