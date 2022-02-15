Kenan İmirzalıoğlu'ndan genç yarışmacıya: 20 yaşında birinin kendinden umudu kesmiş olmasını kabullenemiyorum

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümündeki konuğu Cemre Cansın Ceyhan, kendisiyle ilgili söylemleri gündem oldu. Yarışmacının kendisiyle ilgili "Aşırı dengesiz biriyim, doğduğum günden beri karmakarışık duygular içindeyim. Hayatta hiçbir hedefim yok " sözlerine sunucu Kenan İmirzalıoğlu, "20 yaşında birinin kendinden umudu kesmiş olmasını kabullenemiyorum. Bu konuda saygı duymayacağım sana kusura bakma" diyerek karşılık verdi.

20 yaşında ve üniversite öğrencisi olan Cemre Cansın Ceyhan, konuşmalarıyla sosyal medya gündemine oturdu. Bursa Teknik Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okuyan okuyan Cemre Cansın Ceyhan, ilk dört soruyu joker kullanarak geçmeyi başardı. Cemre Cansın Ceyhan, ilk soruların ardından “Bunlar zeka seviyeme uygun sorular olmuş” değerlendirmesi yaptı.

"Ezel gibi Ömer gibi kazık yiye yiye yaşadım"

Hayatta bir hedefinin olmadığını ifade eden Ceyhan, kendi yaşamı ile ilgili şunları söyledi:

“Aşırı dengesiz biriyim, buraya niye geldim bilmiyorum. Doğduğum günden beri karmakarışık duygular içindeyim. Hayatın anlamını arıyorum, dengesiz olduğum için sürekli şehir ve okul da değiştiriyorum. Önce Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nde ardından ise Giresun Üniversitesi’nde okudum ancak bıraktım. Şimdi de Bursa’dayım. Ben boş geldim boş gidiyorum, ne istediğimi bilmiyorum, yaprak gibi sürükleniyorum.

Hayatta hiçbir hedefim yok. Ne kariyer anlamında ne de burada. Jokerleri bile bilmiyorum” dedi. Kenan İmirzalıoğlu’na başrolünde oynadığı Ezel dizisiyle de örnek veren Cansın “Ezel gibi Ömer gibi kazık yiye yiye yaşadım. Şimdi de buradayım."

"20 yaşında birinin kendinden umudu kesmiş olmasını kabullenemiyorum"

Kenan İmirzalıoğlu ise genç yarışmacının kendisine bu denli eleştirmesine dayanamayarak, “20 yaşında bir insanın kendinden umudu kesmiş olmasını kabullenemiyorum. Bu konuda saygı duymayacağım sana kusura bakma” diye konuştu.