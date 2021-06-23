Kenan İmirzalıoğlu ile dakikalarca aldığı eğitimi konuşan yarışmacı ilk soruda elendi

23 Haziran 2021 15:59
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de İmirzalıoğlu'nun da sorularıyla dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı, "Caz yapmak hangi anlama gelen bir deyimdir?" sorusuna yanlış cevap verince ilk soruda yarışmaya veda etti.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Merve Kahraman, liseyi Robert Koleji'nde okuduktan sonra ABD'ye giderek 2 farklı üniversitede 3 anadal yaptığını belirtti.
Kahraman, "Caz yapmak hangi anlama gelen bir deyimdir?" sorusuna "Israr beklemek, isteksiz görünmek" cevabını verince ilk soruda elendi.
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