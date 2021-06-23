Kenan İmirzalıoğlu ile dakikalarca aldığı eğitimi konuşan yarışmacı ilk soruda elendi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de İmirzalıoğlu'nun da sorularıyla dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı, "Caz yapmak hangi anlama gelen bir deyimdir?" sorusuna yanlış cevap verince ilk soruda yarışmaya veda etti.