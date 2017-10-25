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Kenan Doğulu'dan Cumhuriyet Bayramı'na özel klip

25 Ekim 2017 15:11

Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu, Cumhuriyetin 94. yıl dönümü kutlamaları için 10. Yıl Marşı video klibini güncel görüntülerle yeniden düzenledi. Klip; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tüm TV kanalları ve dijital platformlarda yayında olacak. Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar tarafından yazılan ve Cemal Reşit Rey tarafından bestelenen 10. Yıl Marşı’nı ilk olarak 29 Ekim 1997’de Ozan Doğulu’nun aranjesiyle yeniden seslendiren Kenan Doğulu, geçtiğimiz günlerde bu aranjmana güncel ve duygusal görüntülerden oluşan yeni bir klip hazırladı. Cumhuriyetin kuruluşunun 94. yılına özel olarak hazırlanan 10. Yıl Marşı klibi; Türk bayrakları ile yerlerini alan seyircilerin coşku dolu anları ve herkesin kenetlendiği görüntülerden oluşuyor. Kenan Doğulu’nun heyecan ve gururla hazırladığı yeni video klibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tüm TV kanalları ve dijital platformlarda olacak.

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