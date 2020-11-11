Kemal Sunal'ın doğum gününü unutmadılar: ''Her oyunuma ortak oldu, bir baba daha ne yapabilir ki?''

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Ünlü oyuncu Kemal Sunal 76. doğum gününde sosyal medyada sevenleri tarafından paylaşımlarla anıldı.

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak oyuncunun doğum gününü kutladı.

3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden Sunal'ın doğum tarihi 10 Kasım 1944 olmasına rağmen, yeni yaşını bir gün geç kutladığı ve bu durumu da "Aslen 10 Kasım doğumluyum. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem. 11 Kasım doğum günümdür" sözleriyle anlatmıştı.