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Kemal Öztürk ve Adil Gür canlı yayında karşı karşıya geldi: "Artık değneğimi elime aldım herkes haddini bilecek"

"Namusum, şerefim ve üç çocuğum üzerine yemin ediyorum, o cümleleri sarf ettin ben de yazdım"

22 Ekim 2020 08:47

Habertürk yazarı Kemal Öztürk ve A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür yaşadıkları tartışmaların ardından ilk kez karşı karşıya geldi. Öztürk'ün Adil Gür hakkındaki,  "KKTC seçimlerinde Mustafa Akıncı kazanamazsa bu mesleği bırakırım dedi" iddiasının tartışıldığı programda, Gür söz konusu cümleyi kurmadığını, Öztürk ise  iddiasının arkasında durduğunu söyledi. 

25 yıllık gazeteci olduğunu ve hiçbir zaman tezkip almadığını belirten Kemal Öztürk, Adil Gür hakkındaki yazısının ardından Gür'ün kendisini aradığını ancak yazıyı kaldırmaya veya düzelttirmeye yönelik herhangi bir şey söylemediğini ve açıklama yapmak için seçim gecesine kadar beklediğini söyledi. Öztürk, "Namusum, şerefim ve üç çocuğum üzerine yemin ediyorum, o cümleleri sarf ettin ben de yazdım. 'Ersin Tatar kazanırsa ben bu işi bırakırım, televizyona da çıkmam' cümlesini sarf ettiniz, ben de yazdım" dedi. 

Adil Gür ise "Diyorum ki, 20 cümleden, değil 18'nin ikisinin bana ait olduğunu ispat et, her türlü iddianı ve iftiranı kabul ederim diyorum. Değneğimi gömdüm ama unutmadım. Artık değneğimi elime aldım. Herkes haddini bilecek"  diyerek  söz konusu sözleri söylemediğini ifade etti. 

HaberTürk TV'de yaşanan tartışmanın seyrinin değişmesi ve hakaretlerin edilmesi üzerine, taraflara eşit süreler verdiğini söyleyen Veyis Ateş araya girerek tartışmanın bir sonuca varmayacağını ve mahkeme kararının beklenmesi gerektiğini söyledi. 

TIKLAYIN - Adil Gür, gazeteci Kemal Öztürk'ü mahkemeye vereceğini açıkladı: "Mustafa Akıncı kazanamazsa mesleği bırakırım" demedim!

 

 

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