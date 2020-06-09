Gazeteci Kemal Öztürk: İmamoğlu'nun mağduriyetini savunduğum için köşemi bırakmak zorunda kaldım

Anadolu Ajansı'nın (AA) eski Genel Müdürü gazeteci Kemal Öztürk, Yeni Şafak gazetesinden ayrılma nedeninin Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerindeki mağduriyetini savunmak olduğunu söyledi. TV100'de Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylıkları üzerine değerlendirmede bulunan Öztürk, İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinde başarılı bir strateji yürüttüğünü ve 31 Mart -24 Haziran arasında yaşadığı mağduriyeti iyi anlattığını ifade etti.

Kendisinin de o dönem İmamoğlu'nun yaşadığı mağduriyeti savunduğunu hatırlatan Öztürk, Yeni Şafak'tan ayrılma kararını hatırlatarak, "İmamoğlu, 31 Mart'taki mağduriyetini çok iyi kullnadı. Gerçekten de mağdur, ben onun mağduriyetini savunduğum için gazetedeki köşemi bırakmak zorunda kaldım" dedi.

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