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Kemal Öztürk: Abdullah Gül vakası Ekmeleddin İhsanoğlu vakasından daha dramatiktir

25 Nisan 2018 16:45

Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne Oluyor?' programında erken seçim stratejileri ve adaylık konuları ele alındı. Konuklardan Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Kemal Öztürk Abdullah Gül adaylığı konusunda görüşlerini dile getirdi. Kemal Öztürk, "Ekmeleddin İhsanoğlu partiler üstü bir isimdi. Abdullah Gül ise tepeden tırnağa milli görüş ve İslamcı damarın önemli isimlerinden biridir. CHP bu adayın kurtuluş olduğunu düşünüyor. CHP'nin kendini soktuğu durumu biraz dramatik bulmuyor musunuz?" diye sordu. Diğer bir konuk Hukukçu Hüseyin Ersöz de, "Daha dramatik olan şey de başka bir muhalefet partisinin iktidar yanında yer alıp iktidar için bir seçenek olmaktan çıkmasıdır, yani MHP için de aynı şeyleri söyleyebiliriz" diye konuştu.

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