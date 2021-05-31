Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş, dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı’yı ağırladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bakü’de düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ABB EGO Spor Kulübü sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ve diğer milli sporcular ile görüştü.