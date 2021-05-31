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Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş, dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı’yı ağırladı

Kılıçdaroğlu ve Yavaş, Ayşe Begüm Onbaşı ve diğer milli sporcular ile görüştü

31 Mayıs 2021 20:21

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bakü’de düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ABB EGO Spor Kulübü sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ve diğer milli sporcular ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakü'de düzenlenen Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ABB EGO Spor Kulübü sporucusu Ayşe Begüm Onbaşı ile sporcular Ümit Şamiloğlu, Erkut Ergin, Emir Erışık, Baş Antrenör Mehmet Ali Ekin, ABB EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu ve ABB EGO Spor Kulübü Genel Koordinatörü Taner Özgün'ü kabul etti.

Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

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