Kemal Kılıçdaroğlu: Adalet yürüyüşü bitmedi, sürdüreceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi'nin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada dünyanın artık yumuşak güçle egemen olmak istediğini ancak iktidarın yumuşak gücün farkında olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Adalet yürüyüşümüz bitmedi, sürdüreceğiz. Kendi içinde barışık olan bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Kentli olmak aynı zamanda yumuşak gücünde ne olduğunun farkında olmayı gerektirir. Artık dünya yumuşak güçle yani sanatla, kültürle dünyaya egemen olmak istiyor. Kendi sanatını ve kendi kültürünü dünyanın her tarafına taşımak istiyor. Siyasal iktidar bunun ne kadar farkında. İnanın hiç farkında değil. Yumuşak gücün ne olduğunu, kültürün, sinemanın, tiyatronun, öykünün, karikatürün ne olduğunu bilen aslında yeteri kadar kavramış değil. Ama bunları hep birlikte aşacağız."

"Asla umutsuz olmadım. Yine de olmayacağım. Sunan arkadaş dedi ki; 450 kilometre hak, hukuk, adalet için yürüdü. Daha bu bitmedi. Bunu sürdüreceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti yediden yetmişe kadar içimize sindirdiğimiz zaman o zaman kendi içinde barışık olan bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız."