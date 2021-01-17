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Kemal Belgin'in Mesut Özil için 'Kimin yerine oynayacak?' yorumu sosyal medyada çok konuşuldu

"Kimin yerine oynayacak, Pelkas var, Sosa var, Mert Hakan Yandaş var, Ozan var"

17 Ocak 2021 12:55

T24 Haber Merkezi

A Spor'da yayınlanan Spor Ajansı programında Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini yorumlayan Kemal Belgin, futbolcu ve kulübün anlaşmayı ilan eden tweetlerinden önce "Diyelim Mesut Özil'i aldılar. Kimin yerine oynayacak, Pelkas var, Sosa var, Mert Hakan Yandaş var, Ozan var. 'Ben ondan daha iyiyim' der" dedi. 

Kemal Bilgin'in bu yorumu sosyal medyada çok konuşuldu. 

İşte sosyal medyada kullanıcıların konuyla ilgili yaptığı bazı paylaşımlar; 

Fenerbahçe, Mesut Özil'i resmen transfer etti. Kulüp, Türk asıllı Alman futbolcuyu 3.5 yıllığına renklerine bağladı.

Hem Fenerbahçe hem de Mesut Özil dün transferin resmen açıklanması sürecinde ilk paylaşımlarını yaptı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "Gel gündüzle gece olalım" şarkısı ve kum saati emojisi eşliğinde paylaşım yapıldı.

Mesut Özil de sarı-lacivert kalpler ve kum saatiyle transferi duyurdu.

TIKLAYINIZ - Mesut Özil Fenerbahçe'de!

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