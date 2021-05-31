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Kekik tarlalarının yanına taş ocağı yapılmasına karşı çıkan köylüler valiliğe yürüdü

31 Mayıs 2021 17:30

Kekik tarlalarının yanına taş ocağı yapılmasına karşı çıkan Güzelpınar köylüleri, Denizli Valiliği önünde oturma eylemi yaptı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar köyüne yapılan taş ocağına köylüler, kekik tarlalarına, zeytin ve ceviz ağaçlarına zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyor. Köylülerin tüm çağrılarına rağmen ocağı işleten FERNAS şirketi çalışmalarına devam etti. Köylüler bugün taş ocağının olduğu bölgede eylem yaparak, çalışmaları durdurdu. Köylüler taş ocağının olduğu bölgedeki eylemin ardından Denizli Valiliği’ne gitti. Burada oturma eylemi yapan köylüler, “Vali buraya, vali buraya” diye slogan attı.

Köylüler ile polis arasında tartışma çıktı. Güzelpınar Köyü Muhtarı Ergün Gürsoy, polise “Daha mahkemesi bile bitmeyen bir yerin yapımına nasıl izin veriyor vali” dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Güzelpınar köylüleri, tek geçim kaynakları olan kekik bahçelerinde taş ocağı açılmak istenmesine karşı çıkarak Denizli Valiliği'ne yürüdüler.

 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

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