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Kediyi vurmak isterken yanlışlıkla amcasının oğlunu vurdu

03 Mayıs 2021 08:59

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde beslediği tavşanları öldüren kedileri vurmak için av tüfeği ile ateş açan genç yanlışlıkla amcasının oğlunu vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyünde tavşan besleyen 15 yaşındaki Süleyman Ergen’in tavşanlarını kediler öldürmeye başladı. Bunun üzerine tavşanlarını korumak için av tüfeği ile kedileri öldürmek isteyen Süleyman Ergen, ateş etti. Ergen’in tüfeğinden çıkan saçmalar amcasının oğlu 12 yaşındaki Onur Ergen’e isabet etti. Yaralanan Onur Ergen olay yerine çağrılan ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Onur Ergen’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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