Kediyi sopayla dövdü!

İstanbul Bahçelievler'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evindeki kediyi sopayla dövmesi polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınana Hakan G. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Kocasinan'da tekstil işiyle uğraşan işadamı Hakan G.'nin bir kediyi elindeki sopayla defalarca dövmesi tepkilere neden oldu. Tepki ve şikâyetler üzerine harekete geçen polis ekipleri Hakan G.'yi kaldığı adreste gözaltına aldı. Hakan G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adliyeye çıkarılan Hakan G. akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde sevk edildi. Şüpheli Hakan G. hakkında hastanenin vereceği sağlık raporuna göre işlemlere devam edileceği öğrenildi.