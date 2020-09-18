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Kediyi kurtardı, kendisi mahsur kaldı

Kediyi kurtaran vatandaş, merdiven yardımıyla mahsur kaldığı yerden indirildi

18 Eylül 2020 15:06

Aydın Kuşadası’nda ilginç bir kurtarma operasyonu yaşandı. Bir apartmanın 4. katında mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen 40 yaşındaki bir vatandaş kediyi sıkıştığı balkon demirleri arasından kurtardı ancak bu kez tırmandığı apartmanda kimse yaşamadığı için klima dış ünitesi ile balkon arasında kendisi mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Türkmen Mahallesi Ülgen Çıkmazı Sokak üzerindeki bir apartmanın 4. katında bir kedinin balkon demirleri arasında mahsur kaldığını gören 40 yaşındaki Ö.B., kediyi kurtarmak için hemen harekete geçti.

Apartmanın çatısına çıkan Ö.B., buradan da klima dış ünitesinin üstüne basarak kimsenin bulunmadığı dairede balkon demirleri arasına sıkışmış bulunan kediyi kurtardı.

Kedi sıkıştığı yerden koşarak uzaklaşırken, bu kez Ö.B. balkonla klima dış ünitesi arasında mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bu kez kediyi kurtaran ama kendi mahsur kalan Ö.B.’yi merdiven yardımıyla bulunduğu yerden indirirken, çevredeki vatandaşlar alkışlarla Ö.B.’ye destek verdi.

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