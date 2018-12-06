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Kediye vurup, üzerindeki battaniyeyi çaldı!

06 Aralık 2018 14:25

Yalova'da bir veteriner kliniğinin önündeki kutuda uyuyan sokak kedisinin üzerindeki battaniyeyi alan şahıs, patilerini uzatan kediye de vurdu. Süleyman Bey Mahallesi Mimar Sinan Cadddesi'ndeki veteriner kliniğinin sahibi Berna Özer, bir sokak kedisinin gece uyuması için ayakkabı kutusunu hazırlayıp, içerisine de battaniye koydu. Sokak kedisini gündüz görenler severken, yoldan geçen bir şahıs kutunun düştüğünü görünce içindeki battaniyeyi uzanarak aldı. Kedinin patilerini uzatması üzerine kadın battaniye ile vurarak uzaklaştı.

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