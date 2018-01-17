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Kedisine sarılıp evinin yanışını izledi

17 Ocak 2018 19:52

Mudurnu'da sobayı benzinle tutuşturmak isterken evde yangın çıkmasına neden olan yaşlı adam, alevlerin arasından itfaiye tarafından kurtarılan kedisiyle gözyaşları içinde evinin yanışını izledi. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evindeki sobayı benzinle tutuşturmak istenen yaşlı adam, yangından itfaiye tarafından kurtarılan kedisiyle evinin yanışını izledi. İlçeye bağlı Ordular köyünde yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe, tek katlı ahşap evinde bulunan sobayı benzin dökerek tutuşturmak istedi. Bu sırada alevlerin birden parlaması üzerine çıkan yangını gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili Bolu Valisi ile görüştüğünü belirterek Twitter hesabından "Ali Meşe amcanın ihtiyacı giderilecek inşallah" mesajını paylaştı.

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