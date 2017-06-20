Kediler yılanla böyle mücadele etti

Karaman'ın Ermenek İlçesi'nde kedinin yılanla mücadelesi çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ermenek İlçesi Seyran Mahallesi'nde iftar saatinden sonra balkona çıkan bir kişi, yolun kenarından duran iki kediden birinin yılanla mücadele ettiğini görünce o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Görüntüler kedilerden biri pençeleriyle yılana sürekli vurmaya çalışıyor. Yılanın hareket etmesinden ürken kedi, uzun süre yılanla mücadele ettikten sonra yılanı öldürüp, götürdü.