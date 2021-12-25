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Kediden kaçan köpek çarptığı kadını düşürdü

25 Aralık 2021 11:34

İstanbul Sultangazi'de kediden kaçan köpek o sırada oradan geçen bir kadına çarptı ve kadını yere düşürdü. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, 20 Aralık Pazartesi günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir mağazanın önünde yatan kedinin yanına köpek yanaştı. Kedi, olduğu yerden kalkarak köpeği kovaladı. Kediden kaçan köpek, telefonla konuşarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

Düşen kadına çevredekiler yardım etti. Kadın bir süre sonra kalkarak yoluna devam ederken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı anlatan İbrahim Başakçı, "2-3 gün oldu köpek kediye doğru gidiyordu. Kedi köpeğe saldırdı. Kadın düştü. Biz esnaf olarak kadına yardımcı olduk. Durumu iyiydi ayağa kalktı gitti" diye konuştu.

 

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