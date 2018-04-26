Kedi Yeşim, ABD yolcusu: Antrikotun yüzüne bakmaz, dükkan kalabalıksa sıraya girer

Manisalı 37 yıllık kasap İkram Korkmazer ile dükkanından ‘alışveriş' yapan kedisi Yeşim'in görüntüleri dünyanın dört bir köşesine yayılmış durumda. Korkmazer ve Yeşim'in videolarının haklarını ABD'li bir medya kuruluşu satın aldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dükkanından 'alışveriş' yapan kediyle yaşadığı diyalogla sosyal medyada ve yabancı basında uzun süredir konuşulan kasap İkram Korkmazer'in videosu ABD'li bir medya firması tarafından satın alındı. Video ‘We Don't Deserve Animals' (Hayvanlara Hak Vermiyoruz) isimli sosyal medya sayfasında yayınlanarak 39 milyon kez izlendi. Hürriyet'ten Cansu Pişkin'in haberine göre, kasap İkram Korkmazer şöhretinin tadını çıkardığını şöyle anlatıyor: “Yıllardır hayvanlara bakıyorum. Kedi Yeşim'le de 4 yıldır beraberiz. Yeşim yabani bir kedidir, öyle kucağa gelmez. Fakat istediğini verene kadar da dükkandan gitmez. Çok akıllıdır, dükkan kalabalıkken sıraya girer." Yeşim'in yıllardır bana günlük 15 ila 20 liralık bir sakatat maliyeti var. Fakat bu masraftan asla gocunmadım. Sağ olsun Yeşim sayesinde bana da başka bir kapı açıldı. Amerikalı basın kuruluşu Jukin Media, Yeşim'le olan bazı videolarımızın yayın hakkını satın aldı. Videolarımızın telifinden elde edilen gelirin yüzde 60'ı bana kalacak ama zaten amacım para kazanmak değildi.” Korkmazer, “En ucuz etlerle kediyi besliyor” eleştirisini de şöyle yanıtlıyor: "Yeşim sadece dalak, yürek, böbrek, ciğer yer. Antrikotun yüzüne bakmaz."