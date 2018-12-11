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''Kedi-köpek tüyünden korkmayın''

11 Aralık 2018 17:59

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, halk arasında yaygın olan, 'kedi-köpek tüyü zararlıdır ve ciğerlerde kist oluşumuna sebep olur' bilgisinin yanlış olduğunu söyledi. Kedi-köpek tüylerinin zararlı olması ve insanların midesinde ve ciğerlerinde kiste sebep olduğu düşüncesinin insanlarda hayvanlardan uzak durma duygusunu tetiklediğine vurgu yapan Nihat Köse, "Kedilerin ve köpeklerin bağırsaklarında yaşayan bir tenya burada larvalarını bırakarak çoğalmaya başlar. Bu durumu yaşayan hayvanın dışkısı insan vücuduyla temas ederse hastalık bulaşma riski vardır. Bulaşan bu yumurtalar insanın vücuduna yerleşir ve burada çoğalarak kist oluşumuna neden olur. Yani hastalığın tüyle alakası yoktur" dedi.

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