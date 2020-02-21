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Yangından etkilenen kedi kalp masajıyla kurtarıldı

21 Şubat 2020 15:36

Kilis’te, çıkan yangında dumandan etkilenen sokak kedisi, itfaiye erinin yaptığı masaj sonucu hayata döndürüldü. 

Kilis'te, ihbar üzerine gittikleri bir yangında dumandan zehirlenen kediye İtfaiye eri Ömer Patpat, kalp masajı yaptı. Sokak kedisine uzun süre kalp masajı yaptıktan sonra kedinin nefes alması üzerine bıraktığı kedi koşarak uzaklaştı.

Başka bir olayda ise dikenli tellere yakalanan sokak kedisi itfaiyenin müdahalesi sonucu dikenli tellerden kurtarılarak yaşama döndürüldü.

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