Keçiören Belediyesi’nde işten atılan işçi: Gerekçe su israfı, bu insanlığa sığar mı?

Keçiören Belediyesi’nde 23 işçi, “su israfı" gerekçesiyle işten çıkarıldı. O işçiler arasında yer alan Halil Yılmaz, Keçiören Belediyesi’nin AKP’li başkanı Turgut Altınok’a, “Hakkımı helal etmiyorum sana hiçbir zaman. Gerekçe bu, su israfı yaptığımdan dolayı. Bu insanlığa sığır mı hiç” diye seslendi. Keçiören Belediyesi’nin yaptığı açıklamada ise “23 personelle ilgili tüm iletişim ağlarımıza ‘kamu kaynaklarını zarara uğratma ve görevini düzgün yapmama’ hususlarında yoğun şikâyetler geldi” denildi.

Keçiören Belediyesi’nde 23 işçinin iş akdine son verildiği öğrenildi. Belediyeye bağlı Gıda Limited Şirketi’nde kadrosu görünen ve Başkan Turgut Altınok göreve başladıktan sonra mobbinge maruz kalmaya başladığını öne süren işçi Halil Yılmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Mustafa Ak döneminde işe başladım, ta ki Turgut Başkan gelene kadar düzgün gidiyordu. Turgut Başkan geldikten sonra mobbing uygulamaya başladılar. Beni başka parka sürdüler. ‘İşini düzgün yapmazsan işten çıkarılacaksın, işine son verilecek’ diye baskı yaptılar. Tanıdık buldum, torpille kendi parkıma geri döndüm. Yine sıkıntı bitmedi; sürekli baskı, sürekli baskı. Diken üstünde çalışıyordum.”

"Beni sorgusuz sualsiz bir tutanakla işten attılar"

Yılmaz, işten çıkarılma gerekçesi olarak kendisi hakkında tutulan tutanağı göstererek şunları belirtti:

“Suyu israf yapıyormuşum, suyu israf yaptığımdan dolayı beni işten çıkardılar. Belediye bize yetki verdi; ‘sabahtan akşama kadar sula’. Ama bunlar bizi ikaz etmediler, suyu sabah 12’ye kadar kullan ya da 12’den sonra suyu kullanma demediler. Beni sorgusuz sualsiz bir tutanakla işten attılar. Şu anda 23 kişi işten atıldı; 3’ü geri döndü. Biz, 20 kişi, sorgusuz sualsiz işten atıldık.

"8 sene 2 ay ben emek vermişim"

Turgut Başkan geldiği dönemde söylemiş; ‘Mustafa Ak’ın döneminde girenleri temizleyeceğim’ demiş. Bunu duydum. Şu anda mahkemeye verdim. Müdürle konuştum; ‘Hakkınızı mahkemede arayın’ diyor. Dün Gıda Şirketi’nden aradılar ’52 bin lira tazminatınız çıkıyor, gelin alın’ diye. 8 sene 2 ay ben emek vermişim.”

"Ben hırsızlık mı, hainlik mi yaptım?"

Yılmaz, Başkan Altınok’a “Bizi neden işten çıkardın, bizim günahımız neydi? Ben hırsızlık mı, hainlik mi yaptım? Neden bizi işten çıkardın? Benim 3 bin lira kredim vardı. Hakkımı helal etmiyorum sana hiçbir zaman. Gerekçe bu, su israfı yaptığımdan dolayı. Bu insanlığa sığar mı hiç” diye seslendi.

Çalıştığı döneme ilişkin “Bize A takımı ile baskı uyguluyorlardı” diyen Yılmaz, “Başıma bir iş gelirse Turgut Başkan’dan” dedi.

"Mikser masasının başından süpürgeciliğe gönderildi"

Belediyede Eğitim ve Kültür Müdürlüğü’nde çalışan, ancak Başkan Altınok geldikten sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne verildiğini aktaran Murat Önal ise 2,5 yıl önce işten çıkarıldığını ve Mustafa Ak döneminde işe girdiği için iş akdine son verildiğini ileri sürdü. Önal, kendisinin mikser masasının başından süpürgeciliğe gönderildiğini aktararak, “Bana denilen şu ‘Biz, sizin görev yerinizi değiştirdik ve sizi temizlik işleri müdürlüğüne tayininizi çıkardık” dedi.

Önal kendilerine mobbing uygulandığını iddia ederek, şunları kaydetti:

“Tam performanslı çalışmazsan biz sizin bir pazarınızı keseceğiz; iki, üç pazarınızı keseceğiz ve tutanaklarla işten çıkaracağız’ denildi. Ben elektronik üzerine çalıştım; süpürgeyi yaparım, gocunmam da. Bu benim işim ve aşım. İşim ve aşımdan başka benim işim yok. Niye yok? İşsizlik almış başını gitmiş. Benim 11 sene hizmetim var. Ben buna göz yumdum. Ben 11 sene çalıştığım halde, bana ‘Gelmedi’ ibaresi konulup 3 tutanak ile işten atıldım. Atılma gerekçem ,‘işe dönüş yapmamam ve performans’ gösterildi.”

"Dikkat çekmemesi için peyderpey işten çıkarma yapıyorlar"

Önal, 35 bin liralık tazminat hakkının da verilmediğini ileri sürdü. Önal, kendilerini tehdit edildiğini iddia ederek, “A Takımı denilen kişilerin tehditle yıldırma politikası var, işçiler üzerinde. Turgut Altınok geldiğinde beri peyderpey, 20-30 kişilik gruplar çıkarıldı. Dikkat çekmemesi için” dedi.

Önal, işten atıldıktan sonra İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Cumhurbaşkanlığı ile görüşme yaptığını ancak kimsenin kendilerine yardımcı olmadığını dile getirdi.

Önal işine geri dönmek istediğini dile getirerek, “Davamda haklıyım. Keçiören Belediyesi’ndeki arkadaşlarım beni bizzat tanıyorlar. Bu arkadaş çalışmıyor, işe gelmiyor desinler” diyerek ekmeğine sahip çıktığını vurguladı.

"23 personelle ilgili tüm iletişim ağlarımıza yoğun şikâyetler gelmiştir"

Keçiören Belediyesi ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları belirtti:



“Belediyemize bağlı şirketimizde çalışan 23 personelin iş akdi, kamu kaynaklarını zarara uğratma ve halktan gelen yoğun şikâyetler üzerine sonlandırılmıştır. Vatandaşımızın istek ve taleplerini belediyemize ve Başkanımız Sayın Turgut Altınok’a iletebilmesi için ulaşılabilir belediyecilik anlayışıyla kurduğumuz iletişim ağlarımız, hizmet kalitemizi artırmak adına önemli bir işleve sahiptir. Özellikle kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile Belediye Başkanımız Sayın Turgut Altınok'un sosyal medya hesapları bu noktada önemli bir posta görevi görmektedir. Buradan hareketle belediye şirketimiz bünyesinde bulunan ve iş feshi gerçekleştirilen 23 personelle ilgili tüm iletişim ağlarımıza ‘kamu kaynaklarını zarara uğratma ve görevini düzgün yapmama’ hususlarında yoğun şikâyetler gelmiştir. Belediyemiz teftiş ekibinin incelemeleri ve titizlikle gerçekleştirdikleri saptamalar neticesinde de 23 personelin şikâyete konu olan tutum ve davranış içinde oldukları tutanaklarla kayıt altına alınmıştır.

"Disiplin Kurulu kararı ile iş fesihlerinin yapılması gerekirken hepsine özlük hakları verilerek herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması istenmiştir"

Kendilerine yöneltilen şikâyetlerle ilgili 23 personelden savunmaları istenmiş, ancak savunmalarında tutarsızlık ve gerçeği yansıtmayan ifadelerin yer aldığı görülmüştür. Vatandaştan gelen şikâyetlerin devam etmesi üzerine de bu personellerin ‘Verilen görevi yerine getirmeme, kamu kaynaklarını zarara uğratma, vatandaşların yoğun şikâyeti ve görev yerlerini izinsiz terk etme’ hususları göz önünde bulundurularak iş akitlerine son verilmiştir. Bilahare bu personellerin Disiplin Kurulu kararı ile iş fesihlerinin yapılması gerekirken hepsine özlük hakları verilerek herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması istenmiştir.”