Keanu Reeves'li ‘John Wick: Chapter 3'ten ilk teaser yayınlandı

John Wick 3: Parabellum'dan ilk teaser geldi. Resmi fragmanın ise Perşembe günü yayınlanması bekleniyor. Serinin başrol oyuncusu Keanu Reeves, daha önce Parabellum kelimesinin kökenini “Savaş için hazırlanın... Kelime, Latincede 'Barış istiyorsanız, savaşa hazırlanın' anlamına gelen 'Si vis pacem, para bellum' cümlesinden geliyor." sözleriyle açıklamıştı. Kadrosunda Reeves'e Ian McShane, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Hiroyuki Sanada, Tiger Hu Chen, Yayan Ruhian ve Lance Reddick'in eşlik edeceği film, 17 Mayıs'ta vizyona girecek.